Официальный курс 14 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,78 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 29 копеек против 13 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,41 гривны, что на 37 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 15 марта:

доллар – 38,68 гривны,

евро – 42,28 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 14 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,50 гривны, а продажа – 39 гривен.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,27 гривны , а продажа – 39,02 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,80 гривны, а продажа – 38,90 гривны.

Что будет с курсом гривны весной

Как рассказал экономист Виталий Шапран, на сегодня тренд на девальвационные ожидания населения сохраняется.

Виталий Шапран Экономист Это показывает как статистика наличного рынка, так и итоги новогоднего ралли, когда значительный объем свободной гривны ушел в валюту. Картину дополняет и поведение экспортеров/импортеров.

Впрочем, как добавляет эксперт, коммуникационная политика Нацбанка на валютном рынке несколько слабая. Сейчас привлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в прошлом году были в тени.

Если уж так хотелось перейти на плавающий курс, это нужно было подкреплять сильной коммуникацией. Пока получается так, что суперпривлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в 2023 году остались в информационной тени и слабо повлияли на настроения населения, которое продолжает смотреть в сторону наличной валюты,

– пояснил Шапран.

Несмотря на все, экономист говорит, что гривне пока ничего не угрожает. И это из-за поддержки международных партнеров и из-за восстановления экспорта морским транспортом.

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