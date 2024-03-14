Официальный курс 14 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,78 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 29 копеек против 13 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,41 гривны, что на 37 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 15 марта:
- доллар – 38,68 гривны,
- евро – 42,28 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 14 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,50 гривны, а продажа – 39 гривен.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,27 гривны, а продажа – 39,02 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,80 гривны, а продажа – 38,90 гривны.
Что будет с курсом гривны весной
Как рассказал экономист Виталий Шапран, на сегодня тренд на девальвационные ожидания населения сохраняется.
Это показывает как статистика наличного рынка, так и итоги новогоднего ралли, когда значительный объем свободной гривны ушел в валюту. Картину дополняет и поведение экспортеров/импортеров.
Впрочем, как добавляет эксперт, коммуникационная политика Нацбанка на валютном рынке несколько слабая. Сейчас привлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в прошлом году были в тени.
Если уж так хотелось перейти на плавающий курс, это нужно было подкреплять сильной коммуникацией. Пока получается так, что суперпривлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в 2023 году остались в информационной тени и слабо повлияли на настроения населения, которое продолжает смотреть в сторону наличной валюты,
– пояснил Шапран.
Несмотря на все, экономист говорит, что гривне пока ничего не угрожает. И это из-за поддержки международных партнеров и из-за восстановления экспорта морским транспортом.