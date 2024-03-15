Официальный курс 15 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,68 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 14 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,28 гривны, что на 13 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 18 марта:

доллар – 38,79 гривны,

евро – 42,24 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 15 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,45 гривны, а продажа – 38,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,42 гривны , а продажа – 38,90 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,68 гривны, а продажа – 38,77 гривны.

Как изменится валютный рынок на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе курсовые колебания будут "естественными", а валютные изменения не будут иметь разрушительных последствий для рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На межбанке НБУ будет утолять чрезмерный спрос через валютные интервенции, которые по ожиданиям составят в среднем 500 – 600 миллионов долларов в неделю. А наличный рынок "оттолкнется" от курсов межбанка с добавлением собственной комиссии.

Коридоры курсовых колебаний, вероятно, будут такими:

межбанк: 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,42 5 гривны за евро;

38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,42 5 гривны за евро; наличный рынок:,38,5 – 39 _COPY2 5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

При этом ежедневные курсовые изменения не превысят:

межбанк: до 0,1 – 0 0,2 гривны;

наличный рынок: в банках до 0,3 гривны, в обменных пунктах до 0,5 гривны.

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