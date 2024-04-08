Цінопад на готівковому: долар подешевшав майже всюди
8 квітня 2024, 10:01Читать новость на русском
За вихідні долар в банках, на чорному ринку та в обмінниках подешевшав. Вартість впала найсуттєвіше в банках, як і у євро – ціна опустилася нижче, ніж 39 гривень.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 8 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні (-15 копійок проти 5 квітня), а продаж – 39,30 гривні (-10 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,15 гривні (-15 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,15 гривні (-12 копійок), а продаж – 39,30 гривні (-7 копійок).
- Євро купують за 42,65 гривні (-10 копійок), а продають за 42,85 гривні (-9 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 38,90 гривні (+1 копійка), а продають – за 39,40 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,50 гривні (+10 копійок), а продаж – 43 гривні (+3 копійки).
Cкільки коштуватиме долар
Як спрогнозувала для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня варто очікувати, що на валютному ринку буде невелике зниження вартості готівкового долара.
Курс повинен коливатися в діапазоні від 39,20 гривні до 39,80 гривень за долар.
До речі, понад тиждень тому, за словами Золотько, на готівковому ринку відбувся курсовий сплеск – вартість долара майже досягла 39,6 гривні.
Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті,
– додає вона.