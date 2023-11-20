Подекуди навіть не змінився: що з курсом долара після вихідних

Американська валюта на чорному ринку за вихідні не змінилася, а в обмінниках та банках несуттєве зниження ціни. Натомість євро в обмінниках дорожчає.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,35 гривні (-5 копійок проти 17 листопада), а продаж – 37,88 гривні (-1 копійка).

Читайте також Долар наприкінці 2023 року: яким буде курс на зимові свята

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,26 гривні (+4 копійки), а продаж – в середньому за 40,85 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,9 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,69 гривні (+23 копійки), а продаж – 41,1 гривні (+19 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (без змін), а продаж – 37,78 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,73 гривні (+13 копійок), а продають за 40,91 гривні (+11 копійок).

Що буде з доларом на зимові свята

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що наприкінці 2023 року курс гривні може послабнути. Він пояснює, що на кінець року завжди підвищені витрати бюджету.

Данило Монін Економічний експерт Крім того, гроші йдуть частково на купівлю валюти. Можна припустити, що гривню може чекати невелика девальвація.

Що таке девальвація Це офіційне зниження курсу нацвалюти щодо іноземних валют, як-от долара, євро тощо.

Як прогнозує Монін, курс навряд опуститься нижче 37,5 гривні. Це через те, що Нацбанк готовий витрачати валюту під фінансову допомогу, а відтак девальвація буде несуттєвою.

Експерт додає, що продаж валюти може трохи зрости до новорічних свят. Але це сильно не вплине на курс.