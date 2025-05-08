8 травня, 10:00
Долар десь виріс, а десь впав: де валюта втратила найсуттєвіше
Основні тези
- Курс долара в обмінниках впав на 28 копійок, а євро на 55 копійок.
- Банкір прогнозує курс долара на рівні 41,20 - 41,60 гривні.
Валюти в банках несуттєво змінилися, а на чорному ринку долар та євро показали навіть певний ріст цін. Втім в обмінниках спостерігається найбільший спад вартості, де долар впав на 28 копійок, а євро – на 55 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 8 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (-2 копійки проти 7 травня) та продаж по 41,80 гривні (+1 копійка).
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- Купівля євро проходить по 46,70 гривні (без змін), продаж – по 47,46 гривні (+6 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+11 копійок), а продати по 41,46 гривні (+8 копійок).
- Купівля євро по 47,20 гривні (+9 копійок), а продаж по 47,40 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-28 копійок), а продають по 41,55 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,10 гривні (-55 копійок), а продають по 47,57 гривні (+4 копійки).
Який курс долара буде
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, долар буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту на готівковому ринку.
Однак банкір додає, що роль НБУ може бути зниженою через певні обставини, а саме – активність продавців.
Цього тижня, за прогнозами, збільшиться активність продавців валюти через період податкових платежів.
Зверніть увагу! Різниця між курсами міжбанку та готівкового курсу буде майже нульовою.