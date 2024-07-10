Долар на чорному ринку подешевшав

В банках американська та європейська валюти трішки додали в ціні, але несуттєво. Водночас на чорному ринку відбувається спад вартості: купівля долара вже нижче 41 гривні, але курс купівлі євро досі залишається понад 44 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 10 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,55 гривні (+5 копійок проти 9 липня), а продаж – 41,05 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,87 гривні (+7 копійок), а продаж – у середньому за 44,50 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,87 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,97 гривні (-8 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 44,33 гривні (-7 копійок), а продають за 44,50 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,45 гривні (-15 копійок), а продають – за 41 гривню (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,78 гривні (-22 копійки), а продаж – 44,59 гривні (+4 копійки).

По скільки буде долар

Банкірка Анна Золотько для 24 Каналу розповіла, що в останній торговий день минулого тижня курс долара знаходився в коридорі 40,50 – 40,60 гривень за долар.

Водночас цього тижня банкірка очікує, що у безготівковому сегменту діапазон ціни американської валюти сягатиме 40,40 – 40,90 гривні.



Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня я очікую на відносно спокійну ситуацію на валютному ринку.

Цікаво, що курс на готівковому ринку, за словами Золотько, не зазнає суттєвих коливань. Протягом тижня вартість знаходитиметься в діапазоні 40,70 – 41,20 гривень за долар.

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