Нова угода між Україною і ЄС
Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.
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Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 мільярда євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.
Пресслужба повідомила, що загальна сума бюджетної підтримки в рамках першого компоненту програми, що включає як кредити, так і гранти, становить 38,27 мільярда євро.
У 2024 році Україна отримає фінансову підтримку в розмірі 16 мільярдів євро, кошти розподілятимуться траншами на основі поквартального графіка показників. Із загальної суми 3 млрд євро буде виділено у вигляді грантів.