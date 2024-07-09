Продажі авто в Китаї
Продажі легкових автомобілів склали 1,78 мільйона одиниць, а темпи падіння прискорилися на 2,2% порівняно з травнем і 5,8% з квітнем.
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Цінова війна, розпочата у 2023 році, сприяла різкому зростанню продажів автомобілів у Китаї на початку цього року, однак в останні місяці її вплив зменшився. Цей спад зберігається, незважаючи на запровадження нових державних субсидій на продаж автомобілів у квітні 2024 року.
У червні продажі транспортних засобів, що працюють на нових джерелах енергії, таких як чисті електромобілі та гібриди, досягли рекордного рівня, склавши 48,1% від загального обсягу продажів вітчизняних автомобілів.
Продажі електромобілів суттєво сповільнилися: зростання знизилося до 9,9% з 27,4% у попередньому місяці. На противагу цьому, продажі гібридних автомобілів з можливістю підзарядки різко зросли на 67,2% порівняно з 61,1% у попередньому місяці.
Де в Україні купують найбільше легковиків
Ці регіони забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків:
- За місяць кияни придбали – 1 881 авто (на 7% менше, ніж торік).
- Мешканці Київщині купили – 466 одиниць (-8%).
- На Дніпропетровщині було зареєстровано – 377 одиниць (-15%).
- На Львівщині – 279 одиниць (-6%);
- В Одеській області – 261 одиниць (-13%).