Продажи авто в Китае

Продажи легковых автомобилей составили 1,78 миллиона единиц, а темпы падения ускорились на 2,2% по сравнению с маем и 5,8% с апрелем.

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Ценовая война, начатая в 2023 году, способствовала резкому росту продаж автомобилей в Китае в начале этого года, однако в последние месяцы ее влияние уменьшилось. Этот спад сохраняется, несмотря на введение новых государственных субсидий на продажу автомобилей в апреле 2024 года.

Напомним! За первое полугодие этого года продажи автомобилей выросли на 2,9% до 9,93 миллиона единиц.

В июне продажи транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, таких как чистые электромобили и гибриды, достигли рекордного уровня, составив 48,1% от общего объема продаж отечественных автомобилей.

Продажи электромобилей существенно замедлились: рост снизился до 9,9% с 27,4% в предыдущем месяце. В противоположность этому, продажи гибридных автомобилей с возможностью подзарядки резко выросли на 67,2% по сравнению с 61,1% в предыдущем месяце.

Где в Украине покупают больше всего легковушек

Эти регионы обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек: