Как правительство поможет "Охматдету"

Виктор Ляшко во время брифинга добавляет, что сейчас Министерство здравоохранения на прямой связи с президентом и премьер-министром.

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Кроме того, по его словам, международные партнеры ждут запрос Украины о помощи по восстановлению больницы.

Международные партнеры готовы при необходимости содействовать в медицинской эвакуации тем пациентам Охматдета, которым из-за разрушения больницы не смогут оказать помощь,

– говорит Ляшко.

Основным вопросом остается восстановление энергопитания для больницы и обеспечение его бесперебойности.

Напоминаем! Россияне 8 июля нанесли массированный ракетный удар по нескольким городам Украины. Под ударом оказались Днепр, Славянск, Кривой Рог, Краматорск и Киев. Среди объектов, куда попал враг, есть детская больница "Охматдет", по которой ударили ракетой Х-101.