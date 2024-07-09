Как правительство поможет "Охматдету"
Виктор Ляшко во время брифинга добавляет, что сейчас Министерство здравоохранения на прямой связи с президентом и премьер-министром.
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Кроме того, по его словам, международные партнеры ждут запрос Украины о помощи по восстановлению больницы.
Международные партнеры готовы при необходимости содействовать в медицинской эвакуации тем пациентам Охматдета, которым из-за разрушения больницы не смогут оказать помощь,
– говорит Ляшко.
Основным вопросом остается восстановление энергопитания для больницы и обеспечение его бесперебойности.