Як уряд допоможе "Охматдиту"
Віктор Ляшко під час брифінгу додає, що зараз Міністерство охорони здоров'я на прямому зв'язку з президентом та прем’єр-міністром.
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Крім того, за його словами, міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні.
Міжнародні партнери готові за необхідності сприяти в медичній евакуації тим пацієнтам Охматдиту, яким через руйнацію лікарні не зможуть надати допомогу,
– каже Ляшко.
Наразі основним питанням залишається відновлення енергоживлення для лікарні та забезпечення його безперебійності.