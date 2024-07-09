Як уряд допоможе "Охматдиту"

Віктор Ляшко під час брифінгу додає, що зараз Міністерство охорони здоров'я на прямому зв'язку з президентом та прем’єр-міністром.

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Крім того, за його словами, міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні.

Міжнародні партнери готові за необхідності сприяти в медичній евакуації тим пацієнтам Охматдиту, яким через руйнацію лікарні не зможуть надати допомогу,

– каже Ляшко.

Наразі основним питанням залишається відновлення енергоживлення для лікарні та забезпечення його безперебійності.

Нагадуємо! Росіяни 8 липня завдали масованого ракетного удару по декількох містах України. Під ударом опинились Дніпро, Словянськ, Кривий Ріг, Краматорськ та Київ. Серед об'єктів, куди влучив ворог, є дитяча лікарня "Охматдит", по якій вдарили ракетою Х-101.