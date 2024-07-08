Сколько стоила утренняя атака
Во время обстрела Россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов. Согласно предварительным подсчетам, стоимость этой атаки варьируется в пределах 200 – 250 миллионов долларов.
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Украинским воинам удалось сбить большую часть ракет – 30 штук. Их общая стоимость оценивается в сумму от 160 до 200 миллионов долларов.
Какими ракетами атаковали Украину:
- аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" – 1 штука;
- баллистическая ракета "Искандер-М" – 4 штуки;
- крылатая ракета "Циркон" – 1 штука;
- крылатая ракета Х-101 – 13 штук;
- крылатая ракета "Калибр" – 14 штук;
- крылатая ракета Х-22 – 2 штуки;
- управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 – 3 штуки.