Офіційний курс долара приземлився: на скільки впала валюта

За останню добу американська валюта впала в ціні на 10 копійок, а євро виросло, але несуттєво – всього на декілька копійок. Завтра очікується, що долар знову подешевшає, натоміть євро майже залишиться без змін.

Офіційний курс 16 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,57 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 15 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,85 гривні, що на 2 копійки більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 17 травня:

долар – 39,43 гривні,

євро – 42,84 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 16 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40 гривень.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,47 гривні , а продаж – 40,12 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,90 гривні, а продаж – 40 гривень.

Що буде з курсом долара наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня курси валют очікувано можуть як зростати, так і знижуватись.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак, в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.

Лєсовий очікує, що коридори валютних коливань можуть бути такими: на міжбанку долар десь 39 – 40 гривень, а євро – 41 – 43 гривні. Водночас поточні курсові коливання на міжбанку сягатимуть до 0,2 – 0,3 гривні.

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