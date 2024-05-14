Гривня зміцнішала: який офіційний курс долара та євро

Офіційні курси євро та долара втратили сьогодні ціну – від 7 до 11 копійок відповідно. Завтра очікується, що ціна повернеться до тенденції зростання.

Офіційний курс 14 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,61 гривні за долар. Вартість долара впала на 11 копійок проти 13 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,74 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 15 травня:

долар – 39,67 гривні,

євро – 42,83 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 14 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40 гривень.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,70 гривні , а продаж – 40,23 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,95 гривні, а продаж – 40,05 гривні.

Прогноз готівкового курсу

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що підвищена курсова волатильність супроводжуватиме торги цього тижня, як і минулого.

Золотько нагадує, що минулого тижня торги на ВРУ завершувалися котируваннями в межах 39,5 – 39,6 гривні за долар. Через це знизився і готівковий курс.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня готівковий курс долара може знаходитися в діапазоні 39,5 – 40,2 гривні за долар.

З одного боку, найближчими днями додатковий попит на іноземну валюту формуватимуть через рішення регулятора рішення з послаблення валютних обмежень для бізнесу.

найближчими днями додатковий попит на іноземну валюту формуватимуть через рішення регулятора рішення з послаблення валютних обмежень для бізнесу. З іншого боку, до кінця цього тижня варто очікувати, що пропозиція валюти посилиться. Все через наближення 20 травня, коли бізнес має сплатити податки за I квартал.

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