Офіційний курс 14 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,61 гривні за долар. Вартість долара впала на 11 копійок проти 13 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,74 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 15 травня:

  • долар – 39,67 гривні,
  • євро – 42,83 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 14 травня курс долара такий:

  • У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40 гривень.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 39,70 гривні, а продаж – 40,23 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 39,95 гривні, а продаж – 40,05 гривні.

Прогноз готівкового курсу

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що підвищена курсова волатильність супроводжуватиме торги цього тижня, як і минулого.

Золотько нагадує, що минулого тижня торги на ВРУ завершувалися котируваннями в межах 39,5 – 39,6 гривні за долар. Через це знизився і готівковий курс.

Анна Золотько

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank

Цього тижня готівковий курс долара може знаходитися в діапазоні 39,5 – 40,2 гривні за долар.
  • З одного боку, найближчими днями додатковий попит на іноземну валюту формуватимуть через рішення регулятора рішення з послаблення валютних обмежень для бізнесу.
  • З іншого боку, до кінця цього тижня варто очікувати, що пропозиція валюти посилиться. Все через наближення 20 травня, коли бізнес має сплатити податки за I квартал.