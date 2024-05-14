Официальный курс 14 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,61 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 11 копеек против 13 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,74 гривны, что на 7 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 15 мая:

доллар – 39,67 гривны,

евро – 42,83 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 14 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 40 гривен.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,70 гривны , а продажа – 40,23 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,95 гривны, а продажа – 40,05 гривны.

Прогноз наличного курса

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что повышенная курсовая волатильность будет сопровождать торги на этой неделе, как и на прошлой.

Золотько напоминает, что на прошлой неделе торги на ВРУ завершались котировками в пределах 39,5 – 39,6 гривны за доллар. Из-за этого снизился и наличный курс.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе наличный курс доллара может находиться в диапазоне 39,5 – 40,2 гривны за доллар.

С одной стороны, в ближайшие дни дополнительный спрос на иностранную валюту будут формировать из-за решения регулятора решения по ослаблению валютных ограничений для бизнеса.

в ближайшие дни дополнительный спрос на иностранную валюту будут формировать из-за решения регулятора решения по ослаблению валютных ограничений для бизнеса. С другой стороны, до конца этой недели стоит ожидать, что предложение валюты усилится. Все из-за приближения 20 мая, когда бизнес должен уплатить налоги за I квартал.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.