На чорному ринку, в обмінниках та навіть у банках: долар сягнув вгору

За добу вартість продажу та купівлі долара та євро подорожчала. Ціна зросла на готівковому ринку всюди. Водночас найсуттєвіший ріст відбувся в банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,12 гривні (+15 копійок проти 12 грудня), а продаж – 37,7 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,10 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,7 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,82 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продаж – (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,38 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,87 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,6 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,73 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують за 40,54 гривні (+4 копійки), а продають за 40,75 гривні (+5 копійок).

Ситуація на ринку валют

Як розповів банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку буде передбачуваною, навіть попри коливання.

Скасування НБУ щодо обмеження продажу валюти з 1 грудня може утворити "єдиний" готівковий курс.

А ближче до свят пропозиції готівки на ринку збільшиться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Таке припущення може бути цілком логічним з огляду на практику минулих років: зазвичай напередодні великих свят частина громадян здає якусь частину валютних накопичень для того, щоб придбати подарунки та все необхідне для святкування.

Лєсовий додав, що курсові показники на готівковому ринку будуть формуватися з огляду на ситуацію на міжбанку з додаванням незначного відсотка вартості валюти до безготівкового курсу.

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