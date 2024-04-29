Зростання тарифу на світло: чому це потрібно насправді

Тогорічне зростання тарифу на світло позитивно вплинуло на енергетичний сектор. Цьогоріч необхідність збільшення ціни на електроенергію також існує.

Чому корисне підняття тарифу на світло

Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону повідомив, що зростання тарифу на електроенергію дозволить налагодити роботу енергосистеми. Зокрема провести необхідні ремонтні роботи.

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Микола Колісник Заступник міністра енергетики Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 гігавати, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон.

Також важливим для проведення успішного опалювального сезону є поведінка українців. Йдеться про економію електроенергії

Перш за все була змога збалансувати економічно суб’єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів,

– наголошує Колісник.

Наскільки може зрости тариф

Перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, що зростання тарифу для побутових споживачів імовірне. На це впливають результати обстрілів росіян, зокрема значне пошкодження енергооб'єктів.

Кучеренко повідомив, що собівартість електроенергії зараз – 3,5 гривні за кіловат-годину. Відповідно, тариф може зрости до цього значення.