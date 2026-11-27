З жовтня оптові ціни на газ для московського регіону сягнули 103,5 долара за тисячу кубометрів. Водночас промислові підприємства у Сполучених Штатах платять за аналогічний обсяг від 80 до 95 доларів.

Що відбувається з цінами на блакитне паливо в Росії

Від початку повномасштабної війни тарифи для російського бізнесу злетіли на 60%, а для населення вартість газу зросла у півтора раза, про що пише російське медіа The Moscow Times.

Проте зупинятися уряд Росії не збирається. У Москві вже заклали індексацію ще на 26,8% на найближчі три роки.

Стрімке подорожчання енергоресурсів на внутрішньому ринку ставить під загрозу будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Директор енергетичного напряму Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов зазначає, що після 2030 року ціни в Росії перевищать 120 – 130 доларів за тисячу кубів.

Зверніть увагу! Зокрема, Пекін хоче купувати російський газ за внутрішніми цінами для населення, тобто приблизно по 50 доларів за тисячу кубометрів, або максимум по 120 – 130 доларів, як для промисловості.

Росія стала залежною від Китаю після запровадження санкцій. Як зазначає видання, вже цього року Китай купує паливо через трубопровід "Сила Сибіру" зі знижкою у 56% порівняно з іншими клієнтами.

Наступного року ця ціна становитиме 251,3 долара за тисячу кубометрів, тоді як інші покупці платять 450 доларів.

Нагадаємо, що на саміті ШОС у Бішкеку Путін намагався вмовити лідера КНР Сі Цзіньпіна погодити будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Але Китай має свої умови.