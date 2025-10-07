Фіксована ціна на газ та мораторій на відключення світла: що планують в уряді
- Уряд виділив 1,5 мільярда гривень для захисту від атак Росії на енергетику в прифронтових регіонах.
- Найближчим часом планується ухвалити постанову про збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів та мораторій на відключення енергозабезпечення в прифронтових громадах.
У вівторок, 7 жовтня, у президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема була доповідь щодо відновлення.
Про що говорили Зеленський та Свириденко?
Йдеться про області, що зазнали ураження після російських ударів по енергетиці, пише 24 Канал з посиланням на Зеленського.
Зокрема уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам. Кошти будуть спрямовані для захисту обʼєктів енергетики.
Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати,
– написав Володимир Зеленський.
Згідно з його слів, окремо він та Юлія Свириденко обговорили ситуацію:
- в газовому секторі;
- нарощування запасів газу;
- забезпечення людей.
Важливо! Ба більше, найближчим часом уряд має ухвалити постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.
Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше,
– зазначив Володимир Зеленський.
Він повідомив, що також доручив підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів. Це потрібно для того, аби вже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.
Президент України додав: важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб.
Зауважте! Зеленський підсумував, що очікує урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня.
Що відбувається з енергетикою України?
Україна повинні збільшити імпорт газу. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
Причиною є посилення обстрілів по енергетичним об'єктам України з боку Росії.
Наразі Україні слід збільшити імпорт на 30%. Київ веде перемовини з партнерами щодо постачання.
Що ще слід знати про ситуацію в енергетиці?
Відключення світла в Україні залежать від двох важливих факторів. Йдеться про те, як часто росіяни битимуть по енергосистемі та як швидко зможуть об’єкти відновлювати.
Зокрема найскладніша ситуація з електропостачанням наразі у прифронтових областях. Зокрема великі проблеми на Сумщині та Чернігівщині.