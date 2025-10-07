У вівторок, 7 жовтня, у президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема була доповідь щодо відновлення.

Про що говорили Зеленський та Свириденко?

Йдеться про області, що зазнали ураження після російських ударів по енергетиці, пише 24 Канал з посиланням на Зеленського.

Зокрема уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам. Кошти будуть спрямовані для захисту обʼєктів енергетики.

Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати,

– написав Володимир Зеленський.

Згідно з його слів, окремо він та Юлія Свириденко обговорили ситуацію:

в газовому секторі; нарощування запасів газу; забезпечення людей.

Важливо! Ба більше, найближчим часом уряд має ухвалити постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що також доручив підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів. Це потрібно для того, аби вже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.

Президент України додав: важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб.

Зауважте! Зеленський підсумував, що очікує урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня.

Що відбувається з енергетикою України?

Україна повинні збільшити імпорт газу. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Причиною є посилення обстрілів по енергетичним об'єктам України з боку Росії.

Наразі Україні слід збільшити імпорт на 30%. Київ веде перемовини з партнерами щодо постачання.

