Ціна гречки в Україні може впасти: коли та на скільки

Переробні підприємства України почали отримувати новий урожай гречки. Через це ціна на неї може знизитися.

Про це заявив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак. За його словами, вартість гречки може знизитися до 60 – 70 гривень за кілограм.

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Скільки гречки зібрали аграрії та в чому причина затримок

Ігор Віштак розповів, що станом на 18 жовтня аграрії зібрали 120 тисяч тонн гречки. Найбільше зерна намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисяч тонн. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина, де аграрії зібрали по 15,2 тисячі тонн гречки.

Однак чиновник зауважив, що є проблеми зі збором урожаю в прифронтових зонах. Зокрема через безпеку працівників та зруйновану інфраструктуру. Водночас за прогнозами Мінагрополітики, цього сезону Україна має зібрати 150 тисяч тонн гречки.

Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60 –70 гривень за кілограм,

– зазначив Віштак.

Також директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики пояснив, що збір врожаю пізніх зернових груп затримався за 2 тижні через дощі у вересні.

Крім того, Віштак зазначив, що за підсумками цьогорічного врожаю в Україні буде повністю забезпечено внутрішню потребу в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал.

Варто зазначити, що вартість гречки в Україні у середньому становить 80 гривень за кілограм. В окремих магазинах можна знайти крупу за ціною понад 70 гривень.