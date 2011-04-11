Бюджет пустіє, нафта дешевшає: як в Росії набирає обертів економічна криза

Резерви Фонду національного добробуту Росії можуть вичерпатися на проміжку до пів року, якщо на нафту знизяться ціни. Про це ще раніше заявив ексміністр фінансів Росії Михайло Задорнов.

Такі прогнози були зроблені після того, як ліквідна частина Фонду на початку 2022 року з майже 11 трильйонами рублів скоротилася до 3,8 трильйона рублів на кінець 2024 року.

Цікаво, що саме завдяки резервам ФНД Росія частково компенсувала бюджетні витрати на продовження війни в Україні. Але на фоні зниження нафтових доходів цього не відбувається. Зараз Кремль намагається посилити рубль, аби компенсувати втрати, але ситуація з інфляцією та бюджетним дефіцитом лише погіршується.

24 Канал дізнавався, чому Фонд національного добробуту "здувся" за роки повномасштабної війни, як російський бюджет у 2025 році виріс до рекордних масштабів та що може стати критичним для економіки Кремля вже цього року.

Як виріс дефіцит бюджету Росії у 2025 році

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що з 2022 року Росія щороку накопичувала свою заборгованість. Тож дефіцит бюджету за 3 роки великої війни склав десь близько 10 трильйонів рублів.

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Як пояснює Гетман, росіяни частково перекривали його завдяки коштам із ФНД, а частково завдяки кредитам і запозиченням із внутрішнього ринку тощо.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Однак такий шалений дефіцит у майже 4 трильйони у перші місяці 2025 року – такого ще не було від початку 2022 року.

Як пояснює Гетман, один із вагомих факторів цього – ціна на нафту. Спочатку її вартість була закладена в бюджеті Росії по одній цифрі – майже 70 доларів за барель, але в підсумках ціна становила часом і нижче 60 доларів за барель.

Держдума Росії ще в грудні 2024 року затвердила федеральний бюджет, де загальний дефіцит мав скласти 1,17 трильйона рублів. Однак лише за декілька місяців 2025 року дефіцит російського бюджету утричі збільшився від початкового показника.

Суттєвий дефіцит російського бюджету часто пояснюють так званими "авансовими платежами", які уряд Росії робить за державними контрактами ще до постачання товару чи виконання певних робіт. Тож це нібито збільшує витрати бюджету на початку року, що тимчасово призводить до дефіциту.

Що спровокувало спад вартості нафти

У розмові з 24 Каналом експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар вчергове підтверджує, що головними доходами Росії є продаж нафти. І спадна динаміка цін на нафту розпочалася ще раніше, аніж зараз.

Михайло Гончар Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Практично в першому кварталі поточного року ціни на нафту пішли до низу з огляду на ту невизначеність, яку генерувало обрання Трампа на пост президента. Зараз спадна динаміка посилилася завдяки тарифним діям Трампа, тому що посилилась невизначеність вже глобальної економіки. Перші, хто відчув це, – основні споживачі нафти. До прикладу, Китай.

Отже, економічна активність зараз отримує серйозне стримування з огляду на непередбаченість для корпоративних суб'єктів по всьому світу.

А якщо є неясність з виробництвом і збутом продукції, то виникає питання: чи варто купувати багато енергоресурсів, передусім нафти? За таких обставин ціни на сировину, і не тільки на нафту, знижуються, пояснює Гончар.

За інформацією The Wall Street Journal та Tradingeconomics.com, станом на 9 квітня, ціни на нафту еталонної марки Brent опустилася до позначки в 60,82 долара за барель.

Водночас станом на 8 квітня ціна становила ще 64,84 долара за барель. Тобто ціна за останню добу опустилася на приблизно 4 долари.

Натомість станом на 7 квітня ціна на російську еталонну марку склала 59,29 долара за барель. Цілком можливо, що зараз російська нафта коштує набагато менше.

Чи отримає Україна вигоду

Михайло Гончар каже, що те, що зараз ми спостерігаємо, для України доволі позитивне явище – і як для країни-споживача, і, звісно, в контексті російської агресії.

Бо зменшення доходів з нафти автоматично означає зменшення надходжень до бюджету війни. І в Москві з цього приводу вже захвилювалися,

– резюмує президент Центру глобалістики.

Утім, він зауважує, що тріумфувати поки рано, адже питання радше не в тім, наскільки опуститься ціна на нафту, а в тім, як довго вона триматиметься на низькому рівні. Тобто визначальним фактором є середньозважена ціна на нафту по року.

Наприклад, коридор ціни від 60 до 70 доларів за барель по бренду, на жаль, є цілком прийнятний для Росії. Тому зараз варто дивитися перш за все, якою буде реакція країн ОПЕК,

– підсумовує Михайло Гончар.

Крім того, у цій ситуації треба виділити саме поведінку Саудівської Аравії. Зараз країна "грає" на збільшення ціни на нафту для того, щоб "взяти" більшу частку на глобальному нафтовому ринку.

Чому Росія вдалася до ревальвації рубля

Цікаво, що раніше Росія компенсувала недонадходження від ціни на нафту коштом девальвації рубля, пояснює Гетман.

Він у них був спочатку 100 рублів за долар, потім 107 – 108 рублів за долар тощо. Тобто під час наповнення бюджету була збільшена цифра в рублях при падаючих цифрах у доларах,

– резюмує пан Олег.

Однак зараз влада вирішила ревальвувати рубль, і поки невідомо з яких причин. Ймовірно, це боротьба з інфляцією, але і це навряд чи допоможе.

Наприклад, станом на 9 квітня, за даними investing.com, курс рубля щодо долара становить 86,24 рубля. Хоча ще на початку січня ціна становила не менше 100 рублів за долар, а спад відбувався поступово.

Важливо! Відповідно, зменшені надходження в валюті призвели до ще менших надходжень у рублях через те, що національна валюта тимчасово посилилася.

Через що ФНД пустіє

Відомо, що дефіцит бюджету Росії на сьогодні склав рекордні 3,8 трильйона рублів, що фактично еквівалентно всьому ліквідному залишку Фонду національного добробуту на сьогодні.

Вже 3 роки ФНД Росії не наповнюється, а навпаки – зменшується, каже Гетман. З умовно 200 мільярдів доларів він зменшився до близько 35 – 40 мільярдів доларів.

Такими темпами його вистачить максимум протягом цього року. Навіть без додаткових мит на нафту бюджет Росії буде суттєво недоотримувати, а ФНД буде надалі вичерпуватися,

– додає Олег Гетман.

За таким варіантом, на Росію надалі чекає друкування коштів, а відповідно – ще більша інфляція, а згодом гіперінфляція.

Що відомо про Фонд національного добробуту Росії Загалом зараз резерви ФНД використовуються, щоб захистити економіку Росії від наслідків війни в Україні. Однак на початку створення він мав іншу мету – страхувати російську пенсійну систему. Наповнюється Фонд коштом нафтогазових доходів федерального бюджету.

Як можуть впасти російські доходи за нафту

Наміри Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні можуть посилити тиск на Москву, а саме – введення нових мит на російську нафту у розмірі 20 – 50%.

У заявах президента США лунають погрози не лише у бік самої Росії, але й країн, які продовжують купувати російську нафту.

Якщо ми з Росією не зможемо закласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я визнаю, що це провина Росії – а це може бути й не так, – але якщо я визнаю, що це провина Росії, – я запроваджу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії,

– заявив Дональд 30 березня.

Серед країн, які можуть постраждати, є найбільші імпортери російської нафти – це Китай, Індія та Туреччина.

Михайло Гончар каже, що наразі імпорту нафти США з Росії практично немає. А якщо він і був, то незначний. Тобто Трамп може вводити хоч 1000% мита на російську нафту, це нічого не дасть.

Інша справа, якщо, скажімо, будуть застосовані вторинні санкції до тих, хто купує російську нафту. Тоді це серйозно. Хоч такі погрози вже були, але на тлі всього, що говорить і робить Трамп, поки що це не виглядає як те, що може трапитись,

– пояснює експерт Гончар.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом також скептично поставився до заяви Трампа. Він пояснив, що слова залишаються поки словами.

За думку експерта, для російського бюджету критичною стане позначка ціни за барель нафти Urals у 40 доларів за барель.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Однак якщо справдяться усі погрози щодо мит на нафту від Трампа, ціна російської нафти все одно не зможе впасти до 40 доларів до кінця цього року. Річ у тім, що на світовому ринку не лише російська нафта присутня.

Торік з аналізу Bloomberg відомо, що за санкції Росії вдалося заробити на продажу нафти десь трішки більше, до 9 трильйонів рублів.

У виданні "Слово та діло" повідомляють, що у березні, квітні, липні та жовтні минулого року російський бюджет отримав понад 1 трильйон від експорту. У квітні максимальна середньомісячна ціна бареля Urals становила 73,02 долара, а у вересні мінімальна ціна склала 61,65 долара.

У якому реальному стані економіка Росії

Гетман зауважує, що на сьогодні стан економіки Росії переживає один із найважливіших періодів від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Росія "проїла" все те, що за попередні 20 років накопичила. І у них залишився фактично оцей останній рік,

– підсумував пан Олег.

Хоч центробанк Росії залишив ключову ставку (висока ставка робить кредити для населення дорожчими – 24 Канал) у березні на попередньому рівні, але цей рівень досі становить 21% річних. До прикладу, в Україні облікова ставка на рівні 15,5%.

Як пише Reuters, лише за лютий 2025 року зростання промислового виробництва в Росії впало з 2,2% до 0,2%. І аналітики не бачать перспектив щодо цього у середньострокових прогнозах.

А розвідка Великої Британії опублікувала звіт у березні, де є ймовірність, що інфляція в Росії перевищить цільовий показник Центрального банку Росії (ЦБР) у 4% у 2025 році.

Цікаво, що вище політичне керівництво Росії при цьому розповідає на публіку, що російська економіка, попри санкції, лише сильнішає.