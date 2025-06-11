Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що справжній мир в Україні настане з обмеженням у 30 доларів за барель російської нафти, адже саме така ціна може вплинути на Москву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", що пройшов 11 червня в Одесі.

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Як ціна на нафту може змінити хід війни

Володимир Зеленський пояснив, що підтримка спільних рішень ЄС щодо санкцій проти Росії є життєво важливою для України.

Він також нагадав, що Євросоюз вже оголосив про 18-й пакет санкцій.

Він (пакет санкцій, – 24 Канал) може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору. І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло,

– підкреслив президент.

Однак, за словами Зеленського, справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів, адже це рівень, який "справді змінить мислення в Москві".

Варто зазначити, що представниця ЄС Кая Каллас 11 червня заявила, що Євросоюз може знизити стелю ціни на російську нафту і без участі США. За її словами, ЄС може це зробити самостійно, завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями.

До слова, з 15 до 17 червня проходитиме саміт лідерів країн G7. Там можуть ухвалити важливі для України рішення, зокрема, щодо зниження ціни на нафту.