Пальне дешевшає: як змінилась ціна дизелю, бензину та автогазу за місяць
За місяць ціна пального в Україні знизилась, згідно з даними Держстату. Найбільше подешевшав у вересні автогаз.
Як змінилась ціна пального за місяць
У вересні цьогоріч проти серпня ціна пального знизилось й виглядає наступним чином:
- бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривні за літр,
- бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривні за літр,
- дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривні за літр,
- автогаз подешевшав найбільше – на 4,0% до 26,1 гривні за літр.
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Що прогнозував експерт
В останніх числах вересня експерт з ринку пального запевнив, що ціни на АЗС не зростуть, адже ціна нафти падає. Тож, як бачимо з даних Держстату, прогноз справдився. Нагадаємо, що також Сергій Куюн підкреслював, що не варто чекати й на дефіцит пального, оскільки Україна зуміла побудувати абсолютно новий ринок нафтопродуктів, який має дуже розгалужену систему.
Пальне не подорожчає, тому що паралельно з появою акцизу у нас зменшилась інша важлива складова ціни – це закупівельна вартість. Відбулось це через те, що ціни на нафту в світі знизились і відповідно ми абсолютно впевнено можемо говорити, що ціни на пальне в Україні через акциз ніяк не зростуть.
Яка ситуація з ціною пального на АЗС
Середня ціна пального на АЗС 13 жовтня виглядала наступним чином:
- бензин А-95 – 49,43 гривні за літр,
- дизельне пальне – 53,47 гривні за літр,
- автогаз – 26,83 гривні за літр.
Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", низка операторів роздрібного ринку 13 жовтня підвищила вартість дизелю, як передає портал Еnkorr.
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