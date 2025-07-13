До 47 доларів за барель: ЄС готує новий удар по нафтових доходах Росії

Посли країн Євросоюзу майже досягли домовленості щодо 18 пакета санкцій проти Росії. Він включатиме зниження граничної ціни на російську нафту.

Яку граничну ціну пропонують на нафту?

Усі елементи нового санкційного пакета нібито вже погодили, хоча одна країна ЄС досі має технічне застереження щодо нової граничної ціни на російську нафту. Посли планують досягти повної згоди напередодні зустрічі глав МЗС у Брюсселі, на якій можуть офіційно схвалити санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Тоді у Кремлі буде сильний вереск: найбільші проблеми Росії можуть спричинити не санкції США

За інформацією джерел, представники ЄС погодили також динамічний механізм визначення граничної ціни на нафту з Росії:

Єврокомісія запропонувала плаваючу стелю, яка буде на 15% нижче за середню ринкову ціну на нафту за останні три місяці.

Повідомляється, що початкова стеля може скласти близько 47 доларів за барель, у розрахунку із середньої ціни на російську нафту за останні 22 тижні мінус 15%.

Надалі цінову стелю планують переглядати кожні 6 місяців, а не кожного кварталу, як пропонувалося раніше.

Варто знати! Гранична межа забороняє торгувати російською нафтою морем, якщо її ціна перевищує цю стелю, а також забороняє судноплавним і страховим компаніям обслуговувати відповідні вантажі.

Які ще обмеження планує Євросоюз?

Гранична ціна на російську нафту була узгоджена країнами G7 у грудні 2022 року, щоб обмежити прибутки Росії, які вона використовує на фінансування війни проти України. Нинішня стеля у 60 доларів за барель неактуальна через падіння нафтових котирувань.

Окрім зниження граничної ціни на нафту, у 18-му пакеті санкцій пропонують:

заборону на транзакції, пов'язані із трубопроводами "Північного потоку",

санкції проти російського НПЗ в Індії,

обмеження проти двох китайських банків,

реєстр прапорів, які Росія використовує для "тіньового флоту".

Важливо! За даними видання, Словаччина погодилася на нові обмеження, хоча досі виступала проти нового пакета санкцій. Однак вона все ще чекає гарантій від Єврокомісії щодо поступової відмови від російського газу. Санкції ж набудуть чинності лише за одностайної згоди всіх країн ЄС.