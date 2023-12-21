Ціна цибулі досягла максимуму за 5 років: чи чекати на зниження вартості

Ціни на продукти в Україні стрімко змінюються. Відтак, цибуля в грудні продовжила дешевшати, якщо порівнювати її вартість з тогорічною.

Що буде з цінами найближчим часом

Навіть попри помітне зниження, загальні ціни на цибулю в Україні залишаються одними з найвищих за останні пʼять років.

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У 2022-2023-х роках спостерігалося різке зростання цін на цибулю через глобальні та регіональні події.

Один з факторів, це знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами – перетворило Україну з експортера на імпортера цибулі.

Посуха в Західній Європі, повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі, а також морози в Центральній Азії серйозно вплинули на постачання цибулі. Експортні заборони з країн Центральної Азії та Туреччини ще більше ускладнили ринок,

– резюмувала керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, Тетяна Попович.

Річ у тім, що якість зібраної цибулі також погіршилася. Ймовірно, через широкомасштабне недотримання сучасних методів вирощування.

Експерти прогнозують, що ціни можуть продовжувати знижуватися, оскільки продавці активно реалізовуватимуть продукцію нижчої якості.

Значна частина цибулі на ринку має середню або низьку якість, а отже не підходить для тривалого зберігання.

Чому відбувається коливання вартості

Від початку грудня спостерігалося помітне зниження цін на цибулю в Україні: фермери продавали цибулю у діапазоні 10-15 гривень за кілограм. Відповідно у залежності від якості та обсягу продукту.

Це означало зниження приблизно на 16% в середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком – цибуля сьогодні удвічі дешевша,

– зауважила експерт.

На що ще змінилися ціни у 2023 році

Ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше збільшилась вартість на такі продукти:

м’ясо і м’ясопродукти — на 13%.

масло вершкове - на 9,6%;

молоко — на 9,4%;

хліб – 8,7%;

сир — 7,9%;

риба — на 4,3%;

макарони — на 0,7%.

Водночас значно подешевшали такі продукти: