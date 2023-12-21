Цена лука достигла максимума за 5 лет: ожидать ли снижения стоимости

Цены на продукты в Украине быстро меняются. Следовательно, лук в декабре продолжил дешеветь, если сравнивать его стоимость с прошлогодней.

Что будет с ценами в ближайшее время

Даже несмотря на заметное снижение, общие цены на лук в Украине остаются одними из самых высоких за последние пять лет.

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В 2022-2023 годах наблюдался резкий рост цен на лук из-за глобальных и региональных событий.

Один из факторов – уничтожение основных зон производства лука в Украине российскими войсками – превратило Украину из экспортера в импортера лука.

Засуха в Западной Европе, наводнения в Пакистане, уничтожившие значительную часть урожая лука, а также морозы в Центральной Азии оказали серьезное влияние на поставки лука. Экспортные запреты из стран Центральной Азии и Турции еще больше усложнили рынок,

– резюмировала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, Татьяна Попович.

Дело в том, что качество собранного лука также ухудшилось. Вероятно, из-за широкомасштабного несоблюдения современных методов выращивания.

Эксперты прогнозируют, что цены могут продолжать снижаться, поскольку продавцы будут активно реализовывать продукцию более низкого качества.

Значительная часть лука на рынке имеет среднее или низкое качество, а значит, не подходит для длительного хранения.

Почему происходит колебание стоимости

С начала декабря наблюдалось заметное снижение цен на лук в Украине: фермеры продавали лук в диапазоне 10-15 гривен за килограмм. Соответственно, в зависимости от качества и объема продукта.

Это означало снижение примерно на 16% в среднем по сравнению с предыдущими месяцами. Если сравнивать с прошлым годом – лук сегодня вдвое дешевле,

– отметила эксперт.

На что еще изменились цены в 2023 году

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:

мясо и мясопродукты – на 13%.

масло сливочное – на 9,6%;

молоко – на 9,4%;

хлеб – 8,7%;

сыр – 7,9%;

рыба – на 4,3%;

макароны – на 0,7%.

В то же время значительно подешевели такие продукты :