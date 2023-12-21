Що буде з цінами найближчим часом
Навіть попри помітне зниження, загальні ціни на цибулю в Україні залишаються одними з найвищих за останні пʼять років.
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У 2022-2023-х роках спостерігалося різке зростання цін на цибулю через глобальні та регіональні події.
Один з факторів, це знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами – перетворило Україну з експортера на імпортера цибулі.
Посуха в Західній Європі, повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі, а також морози в Центральній Азії серйозно вплинули на постачання цибулі. Експортні заборони з країн Центральної Азії та Туреччини ще більше ускладнили ринок,
– резюмувала керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, Тетяна Попович.
Річ у тім, що якість зібраної цибулі також погіршилася. Ймовірно, через широкомасштабне недотримання сучасних методів вирощування.
Значна частина цибулі на ринку має середню або низьку якість, а отже не підходить для тривалого зберігання.
Чому відбувається коливання вартості
Від початку грудня спостерігалося помітне зниження цін на цибулю в Україні: фермери продавали цибулю у діапазоні 10-15 гривень за кілограм. Відповідно у залежності від якості та обсягу продукту.
Це означало зниження приблизно на 16% в середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком – цибуля сьогодні удвічі дешевша,
– зауважила експерт.
На що ще змінилися ціни у 2023 році
Ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше збільшилась вартість на такі продукти:
- м’ясо і м’ясопродукти — на 13%.
- масло вершкове - на 9,6%;
- молоко — на 9,4%;
- хліб – 8,7%;
- сир — 7,9%;
- риба — на 4,3%;
- макарони — на 0,7%.
Водночас значно подешевшали такі продукти:
- соняшникова олія - на 12,8%;
- овочі — на 8,2%;
- цукор — на 3,8%;
- фрукти — на 2,1%.