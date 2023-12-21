Что будет с ценами в ближайшее время
Даже несмотря на заметное снижение, общие цены на лук в Украине остаются одними из самых высоких за последние пять лет.
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В 2022-2023 годах наблюдался резкий рост цен на лук из-за глобальных и региональных событий.
Один из факторов – уничтожение основных зон производства лука в Украине российскими войсками – превратило Украину из экспортера в импортера лука.
Засуха в Западной Европе, наводнения в Пакистане, уничтожившие значительную часть урожая лука, а также морозы в Центральной Азии оказали серьезное влияние на поставки лука. Экспортные запреты из стран Центральной Азии и Турции еще больше усложнили рынок,
– резюмировала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, Татьяна Попович.
Дело в том, что качество собранного лука также ухудшилось. Вероятно, из-за широкомасштабного несоблюдения современных методов выращивания.
Значительная часть лука на рынке имеет среднее или низкое качество, а значит, не подходит для длительного хранения.
Почему происходит колебание стоимости
С начала декабря наблюдалось заметное снижение цен на лук в Украине: фермеры продавали лук в диапазоне 10-15 гривен за килограмм. Соответственно, в зависимости от качества и объема продукта.
Это означало снижение примерно на 16% в среднем по сравнению с предыдущими месяцами. Если сравнивать с прошлым годом – лук сегодня вдвое дешевле,
– отметила эксперт.
На что еще изменились цены в 2023 году
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:
- мясо и мясопродукты – на 13%.
- масло сливочное – на 9,6%;
- молоко – на 9,4%;
- хлеб – 8,7%;
- сыр – 7,9%;
- рыба – на 4,3%;
- макароны – на 0,7%.
В то же время значительно подешевели такие продукты :
- подсолнечное масло – на 12,8%;
- овощи - на 8,2%;
- сахар - на 3,8%;
- фрукты – на 2,1%.