Что будет с ценами в ближайшее время

Даже несмотря на заметное снижение, общие цены на лук в Украине остаются одними из самых высоких за последние пять лет.

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В 2022-2023 годах наблюдался резкий рост цен на лук из-за глобальных и региональных событий.

Один из факторов – уничтожение основных зон производства лука в Украине российскими войсками – превратило Украину из экспортера в импортера лука.

Засуха в Западной Европе, наводнения в Пакистане, уничтожившие значительную часть урожая лука, а также морозы в Центральной Азии оказали серьезное влияние на поставки лука. Экспортные запреты из стран Центральной Азии и Турции еще больше усложнили рынок,
– резюмировала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, Татьяна Попович.

Дело в том, что качество собранного лука также ухудшилось. Вероятно, из-за широкомасштабного несоблюдения современных методов выращивания.

Значительная часть лука на рынке имеет среднее или низкое качество, а значит, не подходит для длительного хранения.

Почему происходит колебание стоимости

С начала декабря наблюдалось заметное снижение цен на лук в Украине: фермеры продавали лук в диапазоне 10-15 гривен за килограмм. Соответственно, в зависимости от качества и объема продукта.

Это означало снижение примерно на 16% в среднем по сравнению с предыдущими месяцами. Если сравнивать с прошлым годом – лук сегодня вдвое дешевле,
– отметила эксперт.

На что еще изменились цены в 2023 году

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:

  • мясо и мясопродукты – на 13%.
  • масло сливочное – на 9,6%;
  • молоко – на 9,4%;
  • хлеб – 8,7%;
  • сыр – 7,9%;
  • рыба – на 4,3%;
  • макароны – на 0,7%.

В то же время значительно подешевели такие продукты :

  • подсолнечное масло – на 12,8%;
  • овощи - на 8,2%;
  • сахар - на 3,8%;
  • фрукты – на 2,1%.