Цибуля та овочі різко подорожчали: чи знизиться ціна до Великодня

Ціна цибулі та овочів суттєво зросла у березні. Однак аналітики дають невтішний прогноз й впевнені, що ціна не знизиться до Великодня.

Цибуля та овочі подорожчали

У березні помітно подорожчали овочі борщового набору, констатує фахівчиня Інститут аграрної економіки у коментарі 24 Каналу.

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Капуста білокачанна майже вдвічі – до 25,39 гривні за кілограм (+93,8 %),

Картопля – до 10,45 (+7,0 %).

Також надто високою лишається і ціна на цибулю ріпчасту та моркву – 57,88 гривні за кілограм (+67,7) та 46,15 гривні за кілограм (+80,5 %) відповідно.

А от буряк навпаки здешевшав на 13,3% – до 10,38 гривні за кілограм.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Зростання цін на овочі відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочі.

Ситуація з ціною цибулі

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, тенденція до здорожчання овочів – на 7–10% – збережеться до кінця великодніх свят.

Через окупацію південних регіонів та дефіцит цибулі на ринку – продукт різко та суттєво подорожчав з 30 гривень до 60 за кілограм. Експерт Олег Пендзин переконаний, що ціни на цибулю зростуть ще більше, особливо перед Великоднем, який цьогоріч відзначають доволі рано.

Зростання буде до червня, коли почне приходити суха українська цибуля. Але до цього часу ми зможемо побачити цибулю і по 100 гривень за кілограм,

– прогнозує він.

, цьогоріч українці святкуватимуть Великдень 16 квітня.