Ціна цибулі стрімко зросла

У лютому – березні суттєво подорожчала сягнувши 50 – 60 гривень за кілограм.

Разом з тим ще у січні цього року кілограм вартував близько 30 гривень.

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В Україні виник дефіцит цибулі

Експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова пояснила, що подорожчання викликано значним дефіцитом продукту на ринку.

Україна тимчасово втратила Херсонську область, де вирощувалося 80% всієї української цибулі. Крім того, не змогли повноцінно зібрати врожай Миколаївська й Одеська області. Але головним чином до дефіциту призвели бойові дії й окупація Каховки,

– розповідає вона.

Руженкова додає, що українську цибулю продавали до січня 2023 року. Далі запаси закінчились, на ринок надійшов імпорт і, як наслідок, значне подорожчання.

Експерт Олега Пендзин зауважує, що цьогоріч через дефіцит імпорт у дуже великих обсягах розпочався на два місяці раніше. Адже раніше Україна щороку купувала цибулю наприкінці березня чи початку квітня

Ціна цибулі зросте до 100 гривень

Пендзин також переконаний, що ціни на цибулю зростуть ще більше, особливо перед Великоднем, яку цьогоріч відзначають доволі рано.

Зростання буде до червня, коли почне приходити суха українська цибуля. Але до цього часу ми зможемо побачити цибулю і по 100 гривень за кілограм,

– прогнозує він.

Нагадаємо, цьогоріч українці святкуватимуть Великдень 16 квітня.