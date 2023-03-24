Лук и овощи подорожали
В марте заметно подорожали овощи борщового набора, констатирует специалист Институт аграрной экономики в комментарии 24 Каналу.
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- Капуста белокочанная почти вдвое - до 25,39 гривны за килограмм (+93,8%),
- Картофель – до 10,45 (+7,0%).
- Также слишком высока и цена на лук репчатый и морковь – 57,88 гривны за килограмм (+67,7) и 46,15 гривны за килограмм (+80,5 %) соответственно.
- А вот свекла наоборот подешевела на 13,3% – до 10,38 гривны за килограмм.
Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные.
Ситуация с ценой лука
Из-за оккупации южных регионов и дефицита лука на рынке – продукт резко и существенно подорожал с 30 гривен до 60 за килограмм. Эксперт Олег Пендзин убежден, что цены на лук вырастут еще больше, особенно перед Пасхой, которую отмечают в этом году довольно рано.
Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но к этому времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм,
– прогнозирует он.