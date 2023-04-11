Цибуля подешевшає вже цієї весни

Наразі ті області, які раніше не спеціалізувались на вирощуванні цибулі, сьогодні переходять на її вирощування. Ринок добрив стабілізувався, і вже не виникає підвищення цін.

Також не було дефіциту з посадковим матеріалом, фермери мали змогу отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного,

– додає експертка.