Цена лука стабилизируется
Эксперт Юлианна Мусса прогнозирует, что цена лука начнет снижаться, когда начнут собирать новый урожай – через месяц.
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Поэтому уже весной можно ожидать, что цены на лук упадут, и рынок стабилизируется. Конечно, лук не может стоить, как в прошлом году, но и не достигнет такой пиковой отметки
Почему лук подорожал
Мусса также добавила, что на международном рынке лука тоже происходят положительные изменения:
- рост посевных площадей под овощами в Нидерландах,
- переподписание контрактов со странами Южной Африки и Европы
Пока те области, которые раньше не специализировались на выращивании лука, сегодня переходят на его выращивание. Рынок удобрений стабилизировался и уже не возникает повышения цен.
Также не было дефицита с посадочным материалом, фермеры имели возможность получить посевной материал как украинского производства, так и иностранного.
– добавляет эксперт.