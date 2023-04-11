Ціна цибулі стабілізується
Експертка Юліанна Мусса прогнозує, що ціна цибулі почне знижуватись, коли почнуть збирати новий врожай – через місяць.
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Тож уже цієї весни можна очікувати, що ціни на цибулю впадуть, і ринок стабілізується. Звісно, що цибуля не може коштувати, як минулого року, але і не досягне такої пікової позначки
Чому цибуля подорожчала
Мусса також додала, що на міжнародному ринку цибулі теж відбуваються позитивні зміни:
- зростання посівних площ під овочем у Нідерландах,
- перепідписання контрактів з країнами Південної Африки та Європи.
Наразі ті області, які раніше не спеціалізувались на вирощуванні цибулі, сьогодні переходять на її вирощування. Ринок добрив стабілізувався, і вже не виникає підвищення цін.
Також не було дефіциту з посадковим матеріалом, фермери мали змогу отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного,
– додає експертка.