В останній день року долар і євро суттєво подорожчали
В банках долар та євро за останню добу додали в ціні на 10 та 20 копійок відповідно. На чорному ринку здорожчання теж присутнє, але не таке суттєве. Водночас в обмінниках ціни при обміні впали.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 31 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні (+10 копійок проти 30 грудня) та продаж по 42,45 гривні (+15 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,40 гривні (+20 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,45 гривні (+8 копійок), а продати по 42,53 гривні (+13 копійок).
- Купівля євро по 44,20 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,41 гривні (+16 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,50 гривні (-38 копійок), а продають по 42,42 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,66 гривні (-26 копійок), а продають по 44,49 гривні (+4 копійки).
Який курс прогнозується на цей тиждень
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, наприкінці минулого тижня на фоні додаткового попиту з боку населення, яке почало отримувати зарплати, долар на міжбанку знову почав дорожчати. Торги п'ятниці закривалися котируваннями на рівні 41,96 гривні за долар.
Водночас минулого четверга, на фоні зниження вартості долара у безготівковому сегменті, курс у касах обмінних пунктів опускався до рівнів 42,20 – 42,30 гривні за долар. Але більшу частину тижня готівкову валюту пропонували в межах 41,30 – 41,40 гривні за долар
Цього тижня прогнозується збереження підвищеного попиту на валюту. Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.
- Торги на міжбанку відбуватимуться протягом тижня поблизу позначки 42 гривні за долар.
- При цьому готівкову валюту українцям пропонуватимуть в межах 42 – 42,60 гривні за долар.