Де валюти рекордно подешевшали за добу

Валюти знову суттєво подешевшали в обмінниках при купівлі. Найсуттєвіше втратило євро – аж понад 50 копійок. Водночас долар в банках не змінився, а європейська валюта при купівлі та продажу втратила по 20 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 1 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,50 гривні (-20 копійок), а продаж – по 46,15 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (+7 копійок), а продати – по 41,52 гривні (+2 копійок).

(+7 копійок), а продати – по (+2 копійок). Купівля євро по 46,02 гривні (-28 копійок), а продаж по 46,23 гривні (-22 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,80 гривні (-22 копійок), а продають – по 41,60 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійок), а продають – по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,21 гривні (-55 копійок), а продають – по 46,29 гривні (без змін).

Яким буде долар в жовтні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у жовтні будуть сформовані курсові орієнтири на листопад та грудень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми схильні вважати, що курсове зростання буде мінімальним: на кінець місяця коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар, а загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%. А сумарно за вересень – жовтень курс може зрости в середньому на 1%.

За словами Лєсового, саме у жовтні очікується кульмінація на валютному ринку, адже цього місяця будуть визначені курсові обриси, які нас чекатимуть в кінці року.