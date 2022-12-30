Чи продовжать яйця стрімко зростати у 2023 році

Яйця у 2022 році стали однією з категорій, що помітно подорожчала за рік. У жовтні ціна в місячному вимірі підскочила на 60,5%.

Скільки коштують яйця зараз

Яйця помітно почали додавати у ціні в осени, чому сприяв ряд факторів, як от зниження поголів’я птахів в наслідок знищення підприємств, що знаходяться на території бойових дій. Також вплинули й перебої електроенергії, адже для вироблення яєць курям потрібні відповідні умови.

Актуально Війна, високий курс та підвищений попит: як та чому дорожчали продукти у 2022 році

Згідно з даними Держстату у листопаді ціна десятка яєць становила 63,33 гривні.

За даними "Мінфіну", на початку грудня 2022 року ціна на яйця в магазинах склала 74,2 гривні за десяток.

Що буде з цінами на яйця у 2023 році

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у першому півріччі 2023 року стрімкого здешевлення яєць не очікується – через сезон низької продуктивності несучості курей та підвищений попит у Великодні свята.

Припускається, що ціна може залишитися на рівні 75 гривень за 10 штук,

– розповіли в Інституті 24 каналу.