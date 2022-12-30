Сколько стоят яйца сейчас

Яйца заметно начали прибавлять в цене осенью, чему способствовал ряд факторов, таких как снижение поголовья птиц в результате уничтожения предприятий, находящиеся на территории боевых действий. Также оказали влияние и перебои электроэнергии, ведь для выработки яиц курам нужны соответствующие условия.

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Согласно данным Госстата, в ноябре цена десятка яиц составляла 63,33 гривны.

По данным Минфина, в начале декабря 2022 года цена на яйца в магазинах составила 74,2 гривны за десяток.

Что будет с ценами на яйца в 2023 году

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в первом полугодии 2023 года стремительного удешевления яиц не ожидается – из-за сезона низкой производительности яйценоскости кур и повышенного спроса в Пасхальные праздники.

Предполагается, что цена может остаться на уровне 75 гривен за 10 штук,

– рассказали 24 каналу в Институте.