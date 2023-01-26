Ціна яєць суттєво знизиться вже найближчим часом

Ціни на яйця все ще тримаються рекордно високого рівня. Однак аналітикиня спрогнозувала, що ціна найближчим чосом почне знижуватись, завдяки відновленню поголів’я курей-несучок.

Ціна яєць знизиться

Аналітикиня УКАБ Світлана Литвин прогнозує, що найближчим часом яйця подешевшають на 10 – 15%, а на початку квітня, після Великодня, здешевлення складатиме аж 35 – 40%.

Цікаво Дешевих продуктів більше не буде: чого чекати від цін у 2023 році

Світлана Литвин Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Так як поголів’я курей-несучок поступово відновлюється, то в найближчі два місяці ціна на яйця може знизитися, однак не так значно, як хотілося б: на 10 – 15%. Більш суттєве зниження ціни спостерігатиметься після Великодня, який буде на початку квітня цього року.

Аналітикиня додала, що цьому сприятимуть два фактори:

збільшення пропозиції від домогосподарств через більш теплу погоду,

зменшення попиту населення після Великодніх свят.

Тому в той період можна очікувати ціну на 35 – 40% нижче від поточної ціни,

– пояснила вона.

Яка ситуація з цінами в Україні

У 2022 році продовольчі ціни зросли на 34,4%. Загалом у річному вимірі подорожчали всі категорії продуктів – найбільше додали у ціні яйця та фрукти (76,6% та 73,8% відповідно). Річна інфляція склала 26,6%, що менше прогнозів уряду, НБУ та міжнародних організацій.

На думку експертів у 2023 році теж всі категорії продуктів продовжать дорожчати. Це стосується насамперед олії, хлібопродуктів та овочів через окупацію південних територій.