Передбачається, що євро коливатиметься в межах 48 – 49 гривень, однак прогнозувати вартість валюти складніше, аніж долара. Річ у тім, що формується європейська валюта під впливом котирувань світової пари долара/євро.

Який прогноз євро?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, традиційно, що курс євро надалі формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Крім того, це відбуватиметься й на основі коливань пари гривня/долар.

За словами банкіра, коливання курсу євро можуть бути більш помітними та менш прогнозованими, аніж коливання курсу долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Багато що залежатиме від світової економічної та геополітичної кон'юнктури. Як доводить досвід 3 попередніх місяців, аритмічні зміни вартості євровалюти цілком можливі.

Попри це очікується, що різких стрибків євро вгору не буде, як і суттєвого зниження ціни.

Таким чином, з 11 по 17 серпня прогнозується, що євро становитиме: