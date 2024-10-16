Чи варто купувати польський злотий сьогодні: ціна 100 злотих в Україні

16 жовтня 2024, 11:40
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Автор: Катерина Добровольська

Станом на сьогодні курс злотого трохи знизився, що може зробити придбання польської валюти вигідною можливістю для інвестицій. Який актуальний курс валюти, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 16 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,46 гривні (-2 копійки від 15 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін, валюта дещо втратила в ціні від 15 жовтня. 

  • За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,30 гривні (-3 копійки) та продаж – 10,60 гривні (-7 копійок).

  • Водночас обмінники купують злоті по 10,50 гривні (без змін), а продають – уже по 10,60 гривні (-2 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 046 гривень. У банках 100 злотих коштуватимуть приблизно 1 060 гривень, як і в обмінниках. Втім, якщо обмінювати 100 злотих на гривні, то краще зробити це в обмінниках та отримати за них 1 050 гривень, бо на міжбанку вдасться отримати лише 1 030 гривень.