Ціни на авіаквитки стрімко зростуть: до чого готуватись українцям

Світова індустрія пасажирських перельотів готується до затяжної цінової кризи, яка триватиме щонайменше кілька років. Фінансові виклики міжнародних перевізників створюють нові бар'єри для закордонних поїздок. Ці зміни особливо відчують українці, яким наразі доводиться добиратись в аеропорти за кордоном, щоб здійснити переліт.

Чому перельоти ставатимуть дорожчими найближчими роками

Глобальна галузь авіаперевезень входить у період тривалого цінового тиску, через що дешеві подорожі можуть надовго залишитися в минулому. За прогнозами експертів, тенденція до здорожчання квитків зберігатиметься аж до 2028 року через комплекс операційних проблем перевізників, розповів 24 Каналу юрист Юрій Ванетик.

Головним тригером залишається нестабільна вартість авіаційного палива. Хеджування лише відтерміновує фінансовий удар для авіакомпаній, але не скасовує його.

Довідка: Хеджування в цьому випадку – купівля пального за попередньо зафіксованою ціною.

Коли терміни контрактів спливають, інфляційні витрати перекладаються на кінцевого покупця. Додатково тисне гострий дефіцит бортів: виробники зривають графіки постачання нових лайнерів, а ремонт і перевірка двигунів вимагають дедалі більше часу.

Юрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Літаки, які залишаються недоступними, означають втрачені можливості отримання доходу та збільшують вартість одного доступного місця.

За словами юриста, коли попит перевищує повільне зростання пропозиції, перевізники отримують карт-бланш на підвищення тарифів.

Ситуацію ускладнює й здорожчання робочої сили – від пілотів до наземних служб, а також підвищення ставок лізингу та відсотків за кредитами. Навіть лоукости, чия бізнес-модель тримається на наджорсткому контролі видатків, змушені балансувати: утримувати знижки на конкурентних напрямках коштом різкого зростання цін на найбільш популярних рейсах.

Як подорожчання перельотів вдарить по українцях та бізнесу

Для громадян України ця тенденція є особливо відчутною та болісною. Через закрите небо українські пасажири змушені спочатку долати тривалий шлях суходолом до аеропортів Варшави, Кишинева чи інших сусідніх міст. Додаткові витрати на залізницю, автобуси та ночівлі в готелях уже збільшили бюджет поїздок у рази, а дорожнеча самих авіаквитків лише поглиблює кризу мобільності.

Удар відчує передусім малий та середній бізнес, орієнтований на експорт. Відрядження на міжнародні виставки та переговори часто неможливо замінити онлайн-дзвінками, проте купівля дорогих квитків в останній момент ставить підприємців перед важким вибором.

Якщо невеликий виробник змушений обирати між відправленням представників за кордон та закупівлею товарно-матеріальних запасів, вищі витрати на відрядження можуть обмежити його міжнародний комерційний вплив,

– каже юрист.

Не менших втрат зазнає туристичний сегмент. Сім'ї з дітьми та мандрівники з фіксованими бюджетами будуть вимушені скорочувати тривалість відпусток або взагалі відмовлятися від міжнародних поїздок, обираючи доступніший наземний транспорт у межах регіону.

Що відомо про можливі ризики для галузі

Економісти застерігають уряди від спроб штучного регулювання вартості квитків, адже адміністративні обмеження змусять перевізників просто закривати рейси. Натомість реальною допомогою для пасажирів має стати розвиток швидкої інтермодальної логістики – надійного та доступного залізничного сполучення між українськими містами та ключовими європейськими хабами.

Найбільша небезпека для України полягає не в окремому підвищенні цін на квитки. Це накопичення витрат на подорожі, втрачений робочий час та обмежений доступ до міжнародних мереж,

– вказав Ванетик.

Зверніть увагу! Ванетик додав, що майбутнє відновлення авіагалузі в Україні має спиратися виключно на реальні безпекові фактори, а не політичні гасла.

До слова, за оцінками експертів, більшість українських аеропортів наразі не готові до відкриття. Зокрема, через безпекові ризики та застарілу інфраструктуру. Львівський аеропорт, своєю чергою, може стати важливим логістичним хабом, але лише за умови виконання низки умов, зокрема залучення інвестицій.