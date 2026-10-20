Почему авиаперелеты будут дорожать в ближайшие годы

Глобальная отрасль авиаперевозок вступает в период длительного ценового давления, поэтому дешевые путешествия могут надолго остаться в прошлом. По прогнозам экспертов, тенденция к удорожанию билетов сохранится вплоть до 2028 года из-за комплекса операционных проблем перевозчиков, рассказал 24 Каналу юрист Юрий Ванетик.

Главным триггером остается нестабильная стоимость авиационного топлива. Хеджирование лишь отсрочивает финансовый удар для авиакомпаний, но не отменяет его.

Справка: Хеджирование в данном случае – покупка топлива по заранее зафиксированной цене.

Когда сроки контрактов истекают, инфляционные издержки перекладываются на конечного покупателя. Дополнительную нагрузку создает острый дефицит самолетов: производители срывают графики поставок новых лайнеров, а ремонт и проверка двигателей требуют все больше времени.

Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Самолеты, которые остаются недоступными, означают упущенные возможности получения дохода и увеличивают стоимость одного доступного места.

По словам юриста, когда спрос превышает медленный рост предложения, перевозчики получают карт-бланш на повышение тарифов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ситуацию осложняет и удорожание рабочей силы – от пилотов до наземных служб, а также повышение ставок лизинга и процентов по кредитам. Даже лоукосты, чья бизнес-модель основана на сверхжестком контроле расходов, вынуждены балансировать: сохранять скидки на конкурентных направлениях за счет резкого взлета цен на самых популярных рейсах.

Как подорожание перелетов ударит по украинцам и бизнесу

Для граждан Украины эта тенденция особенно ощутима и болезненна. Из-за закрытого неба украинские пассажиры вынуждены сначала преодолевать длительный путь по суше до аэропортов Варшавы, Кишинева или других соседних городов. Дополнительные расходы на железную дорогу, автобусы и ночлег в отелях уже увеличили бюджет поездок в разы, а дороговизна самих авиабилетов лишь усугубляет кризис мобильности.

Удар почувствует на себе прежде всего малый и средний бизнес, ориентированный на экспорт. Командировки на международные выставки и переговоры зачастую невозможно заменить онлайн-звонками, однако покупка дорогих билетов в последний момент ставит предпринимателей перед трудным выбором.

Если небольшой производитель вынужден выбирать между отправкой представителей за границу и закупкой товарно-материальных запасов, более высокие расходы на командировки могут ограничить его международное коммерческое влияние,

– говорит юрист.

Не меньших потерь испытывает туристический сегмент. Семьи с детьми и путешественники с фиксированными бюджетами будут вынуждены сокращать продолжительность отпусков или вообще отказываться от международных поездок, выбирая более доступный наземный транспорт в пределах региона.

Что известно о возможных рисках для отрасли

Экономисты предостерегают правительства от попыток искусственного регулирования стоимости билетов, ведь административные ограничения заставят перевозчиков просто отменять рейсы. Вместо этого реальной помощью для пассажиров должно стать развитие быстрой интермодальной логистики – надежного и доступного железнодорожного сообщения между украинскими городами и ключевыми европейскими хабами.

Наибольшая опасность для Украины заключается не в отдельном повышении цен на билеты. Это накопление расходов на поездки, потерянное рабочее время и ограниченный доступ к международным сетям,

– отметил Ванетик.

Обратите внимание! Ванетик добавил, что будущее восстановление авиационной отрасли в Украине должно опираться исключительно на реальные факторы безопасности, а не на политические лозунги.

К слову, по оценкам экспертов, большинство украинских аэропортов пока не готовы к открытию. В частности, из-за рисков безопасности и устаревшей инфраструктуры. Львовский аэропорт, в свою очередь, может стать важным логистическим хабом, но только при выполнении ряда условий, в том числе – привлечения инвестиций.