Автогаз дешевшає: на АЗС ціни зменшилися на 20 та більше копійок

За вихідні ціна на автогаз знизилася від 20 копійок до майже 1 гривні. Найбільше автогаз здешевшав в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" й "Овіс".

Автогаз в Україні дешевшає

У період з 6 по 9 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зменшилась на 0,18 гривні за літр. Про це повідомила Консалтингова група "А-95".

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За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку ціна на автогаз зараз до 29,16 гривні.

На скільки знизилися ціни

До прикладу, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,33 гривні за літр, до 29,66 гривні.

А от "Авіас", AMIC і "БРСМ — Нафта" знизили ціни на 20 копійок за літр.

Крім того, на 40 – 88 копійок за літр здешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" й "Овіс".

Нагадуємо, що у листопаді 2022 року пальне подорожчалоЗростання цін відбулося через підвищення витрат бізнесу та посилення попиту на пальне на тлі перебоїв з електропостачанням.

Додамо, що відповідно до звіту НБУ, у 2023 році українцям слід очікувати зростання цін на пальне. Проте це відбуватиметься повільнішими темпами, ніж торік, – до 20%.

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Крім того, цієї весни не відбудеться дефіциту пального, як це було у 2022 році. Про це розповів ще раніше 24 Каналу Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95".

За його словами, дефіцит виник в Україні через те, що росіяни зруйнували 100% постачань і відповідно Україна не мала ні досвіду постачання з Європи, ні контрактів, ні транспорту. Зараз усі логістичні шляхи налагоджено.