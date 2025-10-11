Нальоти українських дронів вразили близько третину НПЗ Росії. Через це роздрібні ціни на бензин збільшилися майже на 13%.

Що відомо про ріст цін на бензин в Росії?

За вересень середні роздрібні ціни на бензин у країні збільшились на 2,58% (максимально з 2018 року), повідомляє 24 Канал з посиланням на російське відомство Росстат.

А в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років. Ціновий "шок" на ринку бензину перевищив значення всіх паливних криз останніх років:

9,84% у вересні 2023 року;

12,3% у червні 2018 року.

Востаннє бензин дорожчав швидше у грудні 2011 року, випливає з даних Росстату: на 14,92% рік до року.

Паливо, що дорожчає, створює загрозу прискорення загальної інфляції інфляції, попереджає Володимир Чернов, аналітик Freedom Finance Global.

Подорожчання палива неминуче підвищує витрати в сільському господарстві, транспорті та логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти та товари першої необхідності,

– говорить аналітик.

У жовтні бензинова інфляція знову прискорилася: за тиждень, що завершився 6 жовтня, середні ціни на АЗС підскочили на 0,85%. Для порівняння, у перші три тижні вересня бензин дорожчав на 0,45-0,62% за тиждень, а на останній – на 0,8%.

Роздрібні ціни зростають слідом за оптовими, які з початку року підскочили на 40-50%, а у серпні та вересні не менше 10 разів переписували історичні максимуми.

Скільки потужностей НПЗ втратили росіяни?

З початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 атак на російські нафтопереробні заводи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Для порівняння, за перші сім місяців року було завдано загалом 21 удару. Протягом останнього періоду внутрішнє виробництво палива скоротилося, а продажі сирої нафти морським транспортуванням зросли на аналогічну величину.

Падіння російської нафтопереробки / діаграма Bloomberg

За цей час зросла стурбованість щодо постачання палива в Росії. Однак, хоча експорт сирої нафти різко зріс, оскільки країна перенаправляє необроблені барелі на світовий ринок, ключові порти зараз виглядають близькими до своєї верхньої межі відвантаження.

Загалом українські атаки на російські НПЗ зупинили майже 40% заводів, що викликало серйозний дефіцит бензину в Росії. Крім цього, з'явилася інформація, що Росія продаватиме газ Китаю за половину вартості.

Що відомо про паливну кризу в Росії?