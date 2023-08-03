Теперішня вартість на пальне – ще не максимум: яких цін очікувати

Пальне на сьогодні вже піднялося в середньому на 3 – 4 гривні після повернення оподаткування. Але експерт запевняє, що теперішні ціни не кінцеві. Вони ростимуть ще.

Пальне у серпні: чим дивуватимуть ціни

У розмові з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев розповів, що зростання на пальне ще відбуватиметься, але це буде поступово.

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що з 1 липня в Україні повернули довоєнне оподаткування пального. Крім цього, ціна росте ще й від того, що на європейському ринку дорожчають нафтопродукти через зростання нафтових котирувань.

Зараз ціна на пальне в середньому вже піднялася на 3 – 4 гривні. Але Рябцев пояснює, що це ще не максимум, який може бути. Все через те, що піднялася на довоєнний рівень не лише ставка ПДВ, але й ставки акцизного податку.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань З огляду на це, 3 – 4 гривні це лише зростання за ставками ПДВ. А от більшість мереж АЗС ще не відреагували на повернення акцизу.

Експерт додає, що зростання вартості ще відбудеться до близько 10 гривень для бензину, а може і трішки більше в окремих мережах, а для дизпального – десь 8 гривень.

Чи є в Україні запаси пального

Ціни ростимуть впродовж цього періоду ще на 5 – 6 гривень в загальному.

Експерт додає, що зараз більшість постачальників пального працюють "з коліс". Таким чином великих запасів пального вони не мають через можливість влучання по об'єктах.

Відтак думка про те, що в Україні є чимало запасів пального, яке було куплене до повернення податків і його можна ще продавати за меншою ціною – не правильна.

Для порівняння, у великих трейдерів є запасів максимум на тиждень, а всі інші – працюють "з коліс",

– пояснює Геннадій Рябцев.