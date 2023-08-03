Горючее в августе: чем будут удивлять цены

В разговоре с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что рост на горючее еще будет происходить, но это будет постепенно.

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Напоминаем, что с 1 июля в Украине вернули довоенное налогообложение горючего. Кроме этого, цена растет еще и от того, что на европейском рынке дорожают нефтепродукты из-за роста нефтяных котировок.

Сейчас цена на горючее в среднем уже поднялась на 3 – 4 гривны. Но Рябцев объясняет, что это еще не максимум, какой может быть. Все потому, что поднялась на довоенный уровень не только ставка НДС, но и ставки акцизного налога.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Учитывая это, 3 – 4 гривны это только рост по ставкам НДС. А вот большинство сетей АЗС еще не отреагировали на возврат акциза.

Эксперт добавляет, что рост стоимости еще произойдет до около 10 гривен для бензина, а может и немного больше в отдельных сетях, а для дизтоплива – где-то 8 гривен.

Любопытно! Цены будут расти в течение этого периода еще на 5 – 6 гривен в общем.

Есть ли в Украине запасы горючего

Эксперт добавляет, что сейчас большинство поставщиков горючего работают "из колес". Таким образом, больших запасов горючего они не имеют из-за возможности попадания по объектам.

Следовательно, мнение о том, что в Украине есть немало запасов горючего, которое было куплено до возврата налогов и его можно еще продавать по меньшей цене – не правильно.

Для сравнения, у крупных трейдеров есть запасов максимум в неделю, а все остальные – работают с колес,

– объясняет Геннадий Рябцев.

Обратите внимание! По состоянию на 2 августа "Минфин", средние цены на горючее по Украине составляют: бензин А-95+ – 51,62 гривны, бензин А-95 – 49,38 гривны, бензин А-92 – 46,86 гривны, дизтопливо – 48,6 гривны, газ автомобильный – 23,51 гривны.