Пальне у серпні: чим дивуватимуть ціни
У розмові з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев розповів, що зростання на пальне ще відбуватиметься, але це буде поступово.
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Зараз ціна на пальне в середньому вже піднялася на 3 – 4 гривні. Але Рябцев пояснює, що це ще не максимум, який може бути. Все через те, що піднялася на довоєнний рівень не лише ставка ПДВ, але й ставки акцизного податку.
З огляду на це, 3 – 4 гривні це лише зростання за ставками ПДВ. А от більшість мереж АЗС ще не відреагували на повернення акцизу.
Експерт додає, що зростання вартості ще відбудеться до близько 10 гривень для бензину, а може і трішки більше в окремих мережах, а для дизпального – десь 8 гривень.
Чи є в Україні запаси пального
Експерт додає, що зараз більшість постачальників пального працюють "з коліс". Таким чином великих запасів пального вони не мають через можливість влучання по об'єктах.
Відтак думка про те, що в Україні є чимало запасів пального, яке було куплене до повернення податків і його можна ще продавати за меншою ціною – не правильна.
Для порівняння, у великих трейдерів є запасів максимум на тиждень, а всі інші – працюють "з коліс",
– пояснює Геннадій Рябцев.