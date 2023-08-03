Пальне у серпні: чим дивуватимуть ціни

У розмові з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев розповів, що зростання на пальне ще відбуватиметься, але це буде поступово.

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Нагадуємо, що з 1 липня в Україні повернули довоєнне оподаткування пального. Крім цього, ціна росте ще й від того, що на європейському ринку дорожчають нафтопродукти через зростання нафтових котирувань.

Зараз ціна на пальне в середньому вже піднялася на 3 – 4 гривні. Але Рябцев пояснює, що це ще не максимум, який може бути. Все через те, що піднялася на довоєнний рівень не лише ставка ПДВ, але й ставки акцизного податку.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань З огляду на це, 3 – 4 гривні це лише зростання за ставками ПДВ. А от більшість мереж АЗС ще не відреагували на повернення акцизу.

Експерт додає, що зростання вартості ще відбудеться до близько 10 гривень для бензину, а може і трішки більше в окремих мережах, а для дизпального – десь 8 гривень.

Цікаво! Ціни ростимуть впродовж цього періоду ще на 5 – 6 гривень в загальному.

Чи є в Україні запаси пального

Експерт додає, що зараз більшість постачальників пального працюють "з коліс". Таким чином великих запасів пального вони не мають через можливість влучання по об'єктах.

Відтак думка про те, що в Україні є чимало запасів пального, яке було куплене до повернення податків і його можна ще продавати за меншою ціною – не правильна.

Для порівняння, у великих трейдерів є запасів максимум на тиждень, а всі інші – працюють "з коліс",

– пояснює Геннадій Рябцев.

Зверніть увагу! Станом на 2 серпня, повідомляє "Мінфін", середні ціни на пальне по Україні становлять: бензин А-95+ – 51,62 гривні, бензин А-95 – 49,38 гривні, бензин А-92 – 46,86 гривні, дизпальне – 48,6 гривні, газ авто­мобільний – 23,51 гривні.