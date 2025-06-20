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20 червня, 14:58
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Ціни на бензин у США суттєво знизились: чи буде дефіцит пального через високий попит

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Ціни на бензин у США впали приблизно на 25 центів за галон у порівнянні з минулим роком, що стимулювало зростання автомобільних поїздок.

  • Незважаючи на збільшення кількості автомобілістів, попит на бензин незначно зменшується через покращення паливної ефективності автомобілів.

     

На дорогах США очікують рекордну кількість автомобілів на День незалежності, який святкують 4 липня. Однак американці активно вирушають у подорожі не лише через святковий настрій.

Як впали ціни на бензин у США 

Велику кількість автомобільних поїздок у США пояснюють цінами на бензин, які впали приблизно на 25 центів за галон у порівнянні з минулим роком. Це найнижча вартість палива з 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.

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  • За підрахунками Американської автомобільної асоціації (AAA), з 28 червня по 6 липня близько 61,6 мільйона американців поїдуть в автомобільні поїздки.
  • Кількість автомобілістів на дорогах США за цей період зросте на 2,2% у порівнянні з 2024 роком. 

Оскільки ціни були значно нижчими, ніж торік, вони дещо зростуть, але наразі немає ознак повернення до рівня минулого літа,
– говорять в ААА. 

Важливо! Свій прогноз трафіку асоціація склала до ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який викликав зростання цін на нафту і збільшив ризики зростання цін на пальне. 

Як змінюється попит на бензин у США 

Зростання кількості автомобільних мандрівок, за прогнозами фахівців, не призведе до істотного збільшення попиту на бензин. Це пояснюють покращенням паливної ефективності автомобілів.

  • Управління енергетичної інформації США підрахувало, що попит на бензин серед американців минулого тижня був на 1% меншим, ніж торік у цей же період.
  • Аналітики очікують, що попит продовжуватиме падати і в 2026 році.
  • До кінця наступного року також прогнозують зниження роздрібних цін на паливо у більшості штатів. 

Варто знати! Втім ситуація з цінами на бензин у США, за словами аналітиків, залишається нестабільною через ірано-ізраїльський конфлікт.  Зростання цін на нафту створює передумови для подальшого підвищення цін на бензин по всій країні. 